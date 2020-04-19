以海運為主的國際運輸體系在疫情之下基本停擺，然而，由於中歐班列的替代作用強，加上實施分段運輸，不涉及人員檢疫，在防疫形勢下，獨具運輸優勢，成為中歐貿易、暢通防疫物資的重要通道。第一季，中歐班列開行量達1941列，發送箱數達17.4萬標箱，年增分別成長15％、18％；其中，3月開行量更達809列、發送7.3萬標箱，紛紛創下單月歷史新高紀錄。

具體來看，中歐班列第一季共開行1941列、發送17.4萬標箱，分別年增15％、18％，綜合重箱率達98.1％；另外，由於大陸復工的早，以重要貨源地長三角地區來看，中歐班列第一季已開行438列、發送約4.2萬個標箱，年增率分別達35％和39％；值得注意的是，單是3月，中歐班列共開行809列、發送7.3萬標箱，創下單月開行列數和發送箱數歷史新高，分別年增30％、36％。

乍看之下，中歐班列的逆勢成長超乎預期，但仔細探究，卻是在情理之中。在海空運基本封鎖的情況下，中歐班列的替代作用強、定制服務佳、回成比重提高等特點，都成為了中歐班列在疫情下，載運列數與載運量增加的重要因素。

就替代作用方面來說，中國外運東北有限公司瀋陽分公司班列運營部經理姚翔表示，近期，沿海外貿企業出口歐洲更多選擇海運到遼寧營口港、大連港，再通過中歐班列出口至歐洲；以到俄羅斯莫斯科為例，海運需要約40日，中歐班列約12日，可節省2／3時間。

以定制服務來說，中歐班列服務穩定，基本都提供「一對一」、「一站式」、「一條龍」的定制服務，此前從西安出發的中歐班列先後組織開行沃爾沃汽車、愛菊糧油麵粉、彩色液晶電視機、木材等專列；長三角則開通了「義新歐中國郵政號」，13日可抵波蘭中轉，16日達西班牙馬德里，使義烏至歐洲運郵業務實現規模化常態化開行。

最後，隨著中歐班列回程比重越來越大，帶來更大的開行量。中鐵集裝箱瀋陽分公司透露，今年以來，企業擁有了俄羅斯板材、歐洲汽車配件、機械設備及日用品為主的固定回程貨源，開行的69列中歐班列中，回程班列占總量的30％左右。

值得一提的是，受益於中歐班列，作為中歐班列最重要貨源之一的汽車整車，從大陸運往歐洲可節省一半的時間，使中歐班列的汽車運輸一直處於成長狀態；隨著「只換輪、不換裝、不解編」的JSQ型商品汽車專用列車問世，未來中歐班列的載運效率有望再提高。

對此，中鐵特貨所屬世鐵特貨公司總經理徐紅瑋表示，新車型常態化出境使用後，能夠顯著提高大陸汽車行業跨歐亞進出口規模化運作能力與專業化水平，填補大批量貨源出境運輸空白，「這也是鐵路貨運供給側改革的重要產品，相信會對中亞、中歐汽運市場產生深遠影響。」

(旺報 )