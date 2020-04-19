疫情延燒，世界動盪不安，但表演藝術能安慰人心。現任職於韓國環球芭蕾舞團獨舞者的台灣舞者梁世懷，近期因舞團停演，在首爾家中防疫，他與舞團的舞者們，雖然不能見面，但合力拍攝接力跳舞的畫面，透過力與美之舞，向世界傳愛。

梁世懷表示，影片的接力概念及配樂選擇，是受到柏林國家芭蕾舞團日前所拍攝的影片啟發，「在韓國疫情爆發、進入隔離狀態時，舞團停演，我思考這段期間可以做什麼？看到柏林國家芭蕾舞團的影片，受到很大感動，可以感受到他們想把愛傳出去的感覺，希望能夠響應他們的理念，把我們所擁有的表演藝術傳達給觀眾，成為大家在疫情間的心靈調劑，同時獻給辛苦的醫護工作人員。」

影片使用貝多芬第七號交響曲第二樂章為配樂，可看見15名舞者，各自找了空曠處錄製獨舞片段，有人在白天錄製，有人選在晚上，地點則是有天台、花園、公園、自家臥室、客廳、走廊等，在客廳的畫面，旁邊還有小小孩好奇張望，十分居家。

從第一位開舞的舞者之後，每位舞者的第一個動作，都是從上一名舞者的動作延伸而來，透過剪接技術，動作無縫接軌，雖然舞者們沒有見面排練，仍然一起完成了一支舞。此外，在影片裡，舞者們透過在空曠處錄影，以及戴上口罩跳舞，傳達了保持社交安全距離以及戴口罩防疫的訊息。

梁世懷表示，目前首爾當地物資尚且足夠，但學校已停止上學，以及某些行業如網咖較為密閉空間的環境，已勸導暫時歇業。他因舞團停演，暫時留在首爾，待在家中防疫。

(中時 )