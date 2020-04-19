疫情期間，國內外音樂家錄製歌曲《心向天明》，為第一線醫護人員加油打氣。（摘自灣聲樂團YouTube）

疫情蔓延，第一線醫護人員更是首當其衝。灣聲樂團推出歌曲《心向天明》演奏版，集結了位於台灣、奧地利、韓國、日本、香港、美國等地音樂家參與錄製，在網路上播放，為醫護人員加油打氣。

《心向天明》由Xcott Woo作詞、李哲藝譜曲，歌詞裡提到「每一個天亮，看著孩子上學去，最愛的家，一直在這裡，我知道有一雙眼，回首看曾經，守護著島嶼，心向天明，我們約好了，來日再聚，我們說好了，暫別遠行，人家的最愛，成為我家的依靠，他們堅決成一道暖陽，在夏日來臨以前，心甘情願，不離不棄」。

李哲藝表示，「防疫期間，最辛苦的是守護大家的醫護人員，這首歌曲獻上我們的敬意和感動，歌詞圍繞著家庭、溫馨與孩子等內容為核心，說明了大家就像一家人一樣，在艱難的時刻，互相支持，除了台灣音樂家，還有曾經來台演奏的國外音樂家們，一起參與，跨海演奏，這段期間無法上台演出，但同樣為彼此、為觀眾加油打氣。」

在影片裡可看見參與錄製的音樂家戴上口罩，並間隔1.5公尺以上的安全距離。此外，身在國外的音樂家，則是各自錄好影片，透過剪接技術，將音樂與畫面結合在一起，讓眾人能夠合奏一曲，總計有22名音樂家參與演奏錄製。

李哲藝表示，在影片版之後，近期還會再推出《心向天明》演唱版，邀請歌手演唱，繼續以音樂陪伴大家，「面對這世界性的疫情，希望大家不要灰心，一起面對，休養之後，重新再出發。」

(中時 )