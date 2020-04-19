索沙觸身球砸中郭嚴文 引發衝突雙方板凳清空。（Eleven Sports）

樂天桃猿與富邦悍將4局下半發生板凳清空衝突，索沙對上郭嚴文連續3顆壞球後，觸身球砸到郭嚴文臀部，桃猿陳禹勳衝進場，兩對板凳清空，索沙先推了一把，導致衝突爆發，最後索沙三振掉朱育賢時，嘴中還念念有詞，不過沒有人遭勒令退場。

上半局林哲瑄擊出平飛球，造成游擊手傳球失誤，悍將攻佔滿壘，隨後林宥穎打擊時，郭嚴文與捕手林泓育提出上一棒林哲瑄球棒是否符合認證的疑慮，總教練曾豪駒向主審林金達提出質疑，裁判討論後確定球棒品牌沒問題，比賽繼續，最後悍將留下滿壘殘壘，雙方仍以1比1平手。

富邦悍將洋投索沙表情不滿。（陳麒全攝）

猿隊針對林哲瑄的球棒是否符合認證提出疑慮。（陳麒全攝）

4局下半2人出局後輪到郭嚴文打擊，索沙先連投3顆壞球後，林宥穎不斷看向桃猿休息室，嘴中念念有詞，埋下衝突種子，隨後索沙對郭嚴文投出臀部觸身球，猿隊球員衝進球場，陳禹勳跑上投手丘雙手一張質疑索沙是否故意，索沙推了陳禹勳一把，兩隊爆發衝突，兩隊總教練洪一中與曾豪駒也衝進場，表情都相當不悅。

兩隊各警告一次，沒有人遭退場，比賽繼續之後，索沙對朱育賢送出三振，退場時索沙看向郭嚴文方向，表情不滿、碎碎念，火藥味十足，4局結束雙方1比1平手。

樂天桃猿與富邦悍將爆發衝突，兩隊球員衝進場。（鄧心瑜攝）

(中時 )