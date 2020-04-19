國父紀念館館長梁永斐的創作自成一格，興之所至，連餐巾紙、餐墊和鍋碗瓢盆都能拿來當媒材。後方作品為〈法輪常轉〉，即是以鍋碗杯盤拓印成圓圈。（鄧博仁攝）

國父紀念館館長梁永斐邊解說創作過程，邊樂得手舞足蹈。（鄧博仁攝）

國父紀念館館長梁永斐於台北科技大學藝文中心展出《書藝無界》個展。（鄧博仁攝）

長年擔任公職的國父紀念館館長梁永斐，在公務之外的另一個身份是書藝家。雖然並非美術科班出身，他從小喜歡寫書法，師長鼓勵下持續學習、創作，從傳統書法到融合西方藝術，自成一格，興之所至，連餐巾紙、餐墊和鍋碗瓢盆都能拿來當創作媒材，「下班吃過晚飯後，靜坐完，放音樂，靜下心，讓身體隨之律動，創作靈感來了，下筆一氣呵成。」光是近十年就出版9本畫冊，累積超過1600件作品。

走進梁永斐的《書藝無界》個展，明明是看似靜態的書藝創作，他邊解說創作過程，邊樂得手舞足蹈，有時彷彿在指揮樂團，口中哼著〈藍色多瑙河〉的旋律，有時則捻著蓮花指，隨音樂擺動身體，自在歡樂，「我創作的時候一定要有音樂，才能忘我、融入，自然地完成筆下的線條。」

例如作品〈法輪常轉〉，梁永斐以鍋碗杯盤在宣紙上拓印各種大小不同的圓圈，將《八大覺人經》以不同角度寫到圓圈裡，再畫上明亮的色彩。隨著音樂，他解構金文、篆書文字，重新安排筆畫的構圖位置，墨色有濃有淡，有暈染有飛白，層層疊疊，融入暖色調的繽紛彩墨。那些筆畫線條並非隨意扭曲，而是奠基於紮實的書法基本功。

梁永斐表示，他的書法啟蒙是伯父梁昭金，爾後就讀台東師專體育科時，在學校是書法社社長，向指導老師陶金銘、吳平等書藝家學習，踏入公職後仍持續書藝創作，「在師專時，我書法寫得比其他人好，但老師陶金銘告訴我：你寫書法要像你自己，不能像我。」

後來梁永斐在擔任公職時，與水墨畫家李奇茂成為忘年之交，李奇茂也建議他：字的線條是創作的基礎。梁永斐再研究梵谷、高更、康丁斯基、蒙德里安、米羅、畢卡索、波洛克等藝術家的作品特色，把西方藝術、建築結構的風格融入，「所以我從『書有法』逐漸到『書無法』，再到『無法無天』，沒有框架，也沒有法的拘束，無法就是萬法，無拘無束任逍遙。」

梁永斐表示，這次辦個展，回顧多年來的作品，是為了紀念當初栽培他寫書法不遺餘力、去年過世的父親，以及同樣在去年離世的李奇茂。特別是作品《豐收四屏》，他拆解『明』的金文，明字的「日」與「月」變成裝滿瓜果、元寶的大缸，「身為屏東高樹的農家子弟，我曾陪著務農的父親辛苦去墾荒地。父親白天耕作，晚上替人巡田水，非常辛苦，只有豐收的時候，才能帶給父母喜悅。但我父親卻告訴我，無論多苦，都一定要讓我讀書。所以這幅畫是特別為了父母創作的。」

《書藝無界——梁永斐書藝創作展》即日起於台北科技大學藝文中心濟慶館展出至4月29日。

(中時 )