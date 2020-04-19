英國政府日前宣布，封鎖令至少將再延3周。唐寧街10號首相府每天都在官方推特發文，宣導防疫知識和指引。不過周六的貼文，卻讓悶壞的英國民眾拳頭硬了。

首相府在推特上傳一塊看起來可口美味的糕點照片，上面寫著「留在家裡」「來烘焙吧」。貼文中寫道，「試試家庭烘焙，好讓全家人周末開開心心。」

貼文的用意當然是提振民眾精神，但顯然搞錯方向。英國近來麵粉嚴重短缺，超市的麵粉幾乎一上架就被搶光，更有人跑了幾家店都買不到。不要說麵粉大缺貨，甚至連雞蛋也很難買。少了這些東西，怎麼烘焙糕點？

這發文一上架，推友們火力和嘲諷全開，「大夥最近有買過麵粉嗎？」「大哥，店裡沒有麵粉啦。」「歐耶，我們店裡沒有麵粉也沒有蛋，來假裝烘焙吧。」「買不到他Ｘ的麵粉！自私鬼把麵粉都買光了，好在社群沒體炫耀。」

華人常引用晉惠帝的「何不食肉糜」吐槽政府不知民間疾苦，英國人則引用法國凡爾賽拜金女、路易16的皇后瑪麗安東尼的名言。這位皇后在聽說民眾沒麵包吃時回應，「讓他們吃蛋糕吧。」

(中時 )