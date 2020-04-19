《清平樂》王凱一生最寵愛的張貴妃上線。（WeTV

江疏影在《清平樂》才貌兼備，卻不受皇帝寵愛。（WeTV提供）

王凱、江疏影在WeTV古裝大戲《清平樂》組帝后CP，王凱飾演的宋仁宗趙禎，雖然有皇后江疏影，卻接二連三地擁有新「娘子」，最新劇情他一生最寵愛的「張妼晗」（張貴妃）上線，上演「麵線之吻」一夜激情後，張妼晗甚至懷了龍種，她從舞女再到皇帝旁的仕女，最後被封為貴妃，後宮之路扶搖直上，讓網友痛罵宋仁宗是「渣男」，封他是影視劇中渣龍TOP。

網友最氣的是王凱在《清平樂》飾演的宋仁宗見一個愛一個，先是對親如妹的苗娘子上演「被窩吻」，行房後還語出金句「疼嗎？」，後又對商人之女陳熙春一見鐘情，在她面前展現出從未有的陽光笑容，想要冊封她為皇后，但卻被大臣們阻止，改立有如十全十美的江疏影為曹皇后，讓王凱坐實「渣男」之名的，最大原因還是他對江疏影態度的前後轉變，嘴上被大臣形容江疏影「貌醜不至惑君」給洗腦，大婚之夜讓江疏影獨守空閨，隔日見到醜名在外的她，竟美若天仙，被網友吐槽是「以貌取人」。

江疏影劇中嫁給王凱當皇后，倆人結婚五年竟然還沒圓房，僅純喝酒、純聊天然後各自回寢殿睡覺，被虧是純愛到新高度，又說王凱積極整頓朝政事業，江疏影則陪他整頓，倆人有如「大宋合夥人」般，在事業裡培養革命情感。

王凱飾演的宋仁宗在《清平樂》裡面對張妼晗的直球猛攻，簡直「凍未條」，張妼晗嬌縱任性的脾氣，用熱情融化了他內心孤獨，是他從小未曾見過的，王凱一句「其他人都是皇上的，而妳只是我的」，這也證明了他對張貴妃的摯愛。這也引發追「帝后CP」網友十分傷心，因為王凱在劇裡曾坦言對於江疏影的愛讓他經常想起養母劉娥，是一種熟悉又害怕的情感。

(中時 )