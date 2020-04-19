趙詠華2018年底和齊豫、吳青峰在台北國際會中心開唱，近年多在海外演出、鮮少在台有公開活動，由於新冠肺炎疫情嚴峻，她這幾個月都待在家中，利用網路直播教學習舞，享受「大爆汗」過程；趙詠華的經紀人19日表示：「年初開始詠華的工作幾乎都暫停，這二個月各地商演及活動都取消，大概4場吧，原定八月演出的公益音樂劇也延到明年。」取消4場演出粗估少賺破百萬。

除了運動，趙詠華宅在家中伺候四隻領養的愛貓，自嘲是貓咪們的「貼身侍衛長、金牌鏟屎官」，經紀人爆料趙詠華每天在家都被貓追，「其中有一隻很愛跟蹤她，我笑詠華在家裡也能每天遇到跟蹤狂」；自認很不會畫畫的趙詠華，去年四月還特地為毛小孩畫畫、參與義賣活動，愛貓成痴。

疫情肆虐全球，各地活動紛紛取消，趙詠華說：「我努力在家把心靜下，把自己過得更好更健康，期許下次與大家美好的相遇。」她盡己所能維持正常生活，經紀人說：「她本來就是宅女，很習慣待在家，玩貓、追劇、看書、練唱，最近還做蛋糕，生活很充實呢。」

趙詠華居家防疫期間不忘運動健身。（翻攝趙詠華微博）

趙詠華非常疼愛貓咪。（翻攝趙詠華微博）

(中時 )