新冠肺炎疫情爆發首宗艦隊群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天（19日）公布海軍敦睦支隊新增21人確診，累計艦上已有24人確診，宜蘭縣衛生局表示，經初步調查，確診者並無宜蘭人，也無宜蘭縣的旅遊史，縣內確診個案並未增加。

(中時 )