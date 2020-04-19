新增21人確診 確診者無宜蘭縣旅遊史 19:122020/04/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情爆發首宗艦隊群聚感染，中央流行疫情指揮中心今天（19日）公布海軍敦睦支隊新增21人確診，累計艦上已有24人確診，宜蘭縣衛生局表示，經初步調查，確診者並無宜蘭人，也無宜蘭縣的旅遊史，縣內確診個案並未增加。 (中時 ) #宜蘭縣 #疫情 #旅遊 #敦睦支隊 #敦睦 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 中經院下修全年GDP 驚險保1 04:102020/04/18 財經焦點 宜縣民進黨黨團 籲立院遷宜蘭 04:102020/04/18 地方新聞 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊傳確診 除參謀總長黃曙光外、海軍司令也須自主管理 15:282020/04/18 政治 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 生活熱門新聞 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 敦睦艦隊恐已爆2次感染 台大醫憂：全船3~4成中鏢 - 生活 12生肖本周運勢 這生肖有意外收入財運第1 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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