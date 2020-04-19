為平撫民眾因疫情造成的緊繃心情，中友時尚藝廊邀請藝術家林純如舉辦創作個展，展出充滿童趣的「喜樂鳥百花間」、「奇岩之旅」等畫作，藉由畫作繽紛多彩的色調為民眾帶來希望，在觀賞畫作時能得到心靈上的平靜！

藝術家林純如是虔誠的天主教徒，曾經遠赴西班牙進修藝術，與藝術家簡福鋛是藝壇佳偶，二人的感情好到讓人羨慕。

林純如在開幕茶會上提到，很感謝先生一直給她善意的謊言，每當她創作時問先生：「這幅畫得好不好？」先生總是回說：「妳真的是天才！」就因為先生的不斷鼓勵，讓她有動力一直畫下去。

林純如也謝謝兒子在她辛苦時、能給她一個擁抱，「媽媽找到了真愛，也希望兒子能找到自己的真愛！」

「純．在 林純如創作個展」即日起至6/15在中友時尚藝廊展出，共展出20幅平面繪畫作品，涵蓋最新系列「野草」以不完美詮釋另一種美，以及充滿幻想、好奇、自由、與純真童趣的「奇岩之旅」和「喜樂鳥百花間」系列。期望觀者們在無垠的想像空間翱翔，感受心與心的交流，並找到存在的意義。

此外，中友百貨特別取得林純如的授權，使用「喜樂鳥百花間」畫作圖騰設計了3款獨家會員禮，4/23起分波段贈送，品項有硅藻土地墊、旅行收納袋以及摺疊自動傘。中友家族會員於活動期間內單筆消費滿799元即可兌換，每日限量送完為止。

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