印度為防堵新冠肺炎實施封鎖政策，不過一名在旁遮普邦盧迪亞那工作的24歲準新郎，原訂15日在家鄉北方邦成婚，受到封鎖政策使他無法返鄉。他最後決定騎單車踏上這段1000公里的「成婚之路」，最後卻被警方攔截還遭到隔離。

印度為控制疫情實施全國封鎖，在無法外出下，值錢傳出有一對印度愛侶透過視訊交換誓言，舉行結婚典禮。不過透過視訊方式似乎被24歲的準新郎喬漢（Sonu Kumar Chouhan）認為不實際，他原定4月15日在家鄉北方邦瑪哈拉甘吉結婚，2地相距1000公里。受到封鎖令影響，喬漢遲遲無法出發，他在和3名朋友討論下，決定一起騎腳踏車回去。

沒想到喬漢和朋友們騎到北方邦一處警察哨站時被攔下，喬漢不分晝夜騎自行車騎了一個星期，約850公里的行程，眼看只差2天約150公里的距離，就可以見到美麗的新婚嬌妻，但當地警察不允許他繼續騎下去。

喬漢的「騎單車娶妻」計畫泡湯，喬漢和3名友人將被隔離14天，如果他們這段期間沒有出現疫情症狀，隔離期結束後就可被送回家迎娶嬌妻。

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(中時電子報)