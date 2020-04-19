新冠肺炎疫情嚴峻，為了讓心智障礙者、長者、兒童、外籍人士容易獲取防疫資訊，屏東縣政府製作「防疫易讀版手冊」，明瞭大圖配上簡易文字，讓人一看就懂，目前電子書版已上線，本周實體書本亦將出爐，縣長潘孟安也在臉書分享。

屏東縣有4768名心智障礙者，讓他們也能獲得正確的防疫資訊，不但能保護自己也能保護家人。縣府推出的防疫易讀版手冊，特別強調與心智障礙者合作，從所需資訊到產出文本都經過心智障礙者審稿及品管，符合使用者的需求。

易讀版內容透過1名女性智能障礙者角度，介紹台灣現在發生了什麼事，認識新冠肺炎，該如何面對肺炎疫情，如何保護自己和大家等內容。希望讓心智障礙者獲得平等資訊，以公民身分主動參與防疫，並做好自身防護。

手冊也可當成心智障礙者的課程教材，增加了有趣的防疫小學堂，提醒相關防疫重點；並在推出前邀請3名智能障礙者，指出閱讀過程看不懂的地方，該如何修正，讓手冊更能符合使用者的需要。

目前電子書版已經上線，可上網站：https：／／bit.ly／2VkBVYx下載。本周縣府將加印實體書本，提供屏東縣各身障服務單位、特教學校、特教班、各家庭福利服務中心等單位，希望讓所有人都成為防疫小尖兵。

(中時 )