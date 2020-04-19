視公權力為無物？雲林縣斗六市公正派出所前今（19日）早上6點多出現兩派年輕人持棍棒、刀械就在門口鬥毆，一名員警緊急對空鳴槍3發，兩派人馬才悻悻然分開，其中1名年輕人不砍罷休，再砸了對方的車才離去。

據了解，陳姓、鄭姓男子兩方有財務糾紛，19日早上6點多兩方不知為何選在公正派出所前廣場鬥毆，整個過程被高樓上的民眾用拿手機拍到，影片在Line群組傳播開來，行徑令人乍舌。

女警試圖維持秩序，看守一名犯嫌。（翻攝民眾提供之影帶）

民眾提供的影帶可看到，兩派人馬在派出所門口前持棍棒互毆，一名女警試圖維持秩序，但兩派人馬並不理會，互相大聲叫囂，激烈衝突時犯嫌擺脫女警，加入鬥毆行列，男性員警最後對空鳴槍示警3發。

警員對空鳴槍時，一名犯嫌立即匍匐在地，自保動作非常標準，兩派人馬終於分開，其中一派先離去，後離去的一派還持棍棒砸對方的車洩憤，並觀看一會才開車離去。

犯嫌拜託女警衝入打架行列。（翻攝民眾提供之影帶）

派出所前鬥毆事件發生後，斗六警分局偵查隊、公正派出所、榴中派出所立即追緝相關犯嫌，10個犯嫌有7個落網，查扣棍棒、刀械、防彈衣等，將依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

斗六分局副分局長李仁表示，本次鬥毆事件發生時間是早上6點多，是派出所警力比較薄弱的時間點，雖然警力不足，但為員警很機警，立即對空鳴槍3槍嚇阻，犯嫌因此鳥獸散。

李仁說，這群幫派分子先前曾被偵辦過組織案件，警局長非常重視本案，立即指揮要偵辦到底，對於員警使用警械立即嚇阻，展現警察威信，予以肯定嘉勉。

警方鳴槍嚇阻後，其中一派犯嫌還駐足觀看，伺機砸對方車輛。（翻攝民眾提供之影帶）

(中時 )