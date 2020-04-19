中職領先全球開打，《Eleven Sports》在推特上提供英文轉播，成功吸引外國球迷觀看，連2日達成百萬觀看人次，在推特上掀起討論熱潮，不過這項免費服務僅到今天為止，接下來沒有英文轉播，有球迷提出希望開放「抖內（Donate，贊助）」來維持，不過據了解電視台目前沒有延續英文轉播的規劃。

《Eleven Sports》在推特上的英文轉播，由WBSC亞洲特派員王雲慶擔任主播，相當熟悉中職的偉恩（Wayne McNeil）則擔任球評，兩人搭配連播5場桃猿主場比賽，獲得廣大迴響，國外知名主播、記者都相當關注中職，台灣總統蔡英文也分享直播連結，邀請大家一起收看。但這項服務僅到今天為止，明天開始想看中職比賽仍可鎖定《Eleven Sports》推特，中信兄弟在Twitch也有轉播服務，不過都是中文播報。

這讓球迷相當難過，有球迷在直播底下留言，「請想辦法保持英文轉播，例如每場比賽收1到5美元的費用，或是在海外銷售商品或廣告等，你們現在有超過百萬人收看，相信還是有觀眾希望能繼續收看英文轉播並且願意付費。」有其他球迷附和願意支付費用。

不過這些球迷可能要失望了，昨日《Eleven Sports》總經理康小玲受訪時表示，僅敲定本周5場樂天桃猿主場的比賽轉播，下周統一獅主場比賽是否持續英文轉播服務則還在努力中。不過康小玲透露，會將目標放眼未來，「希望明年開始國際轉播，如果像日職、美職吸引國外球迷，對中職運作更有願景，如果真的有賣出版權會再和大家分享好消息。」

(中時 )