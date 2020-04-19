疫情全球擴散下，世界各地今年上半年經濟活動出現前所未有的暴跌，牛津經濟研究院指出，所幸各國正在討論解除限制，全球供應鏈恢復速度卻難以同步，這將使得下半年景氣復甦會很緩慢，加上社交距離等新增要求，會使生產活動的原有瓶頸更為加劇。

亞洲地區為電子產業全球供應鏈重鎮，市面上多數疫損分析報告均針對亞洲產業，牛津經濟研究院則特別檢視歐盟地區，因為歐盟成員國的中東歐地區也屬於全球供應鏈的一環，不同產業和中國大陸、美國供應鏈唇齒相關，卻因目前全球經濟50％以上處於封鎖狀態，一旦歐洲企業無法立即採購關鍵零部件，國際供應鏈可能會減緩恢復正常的速度。

牛津經濟研究院4月第二周對2020年全球GDP的預測值，已從1月份的2.5％大幅下調至 -2.8％。該院經濟學家指出，關鍵來自全球大範圍封鎖影響了家庭活動，各國政府正在討論的解封措施，會有助於GDP的恢復，惟其復元速度應會快於工業生產。

歐盟27個成員國此次的疫情多數相當嚴重，牛津最新估測，歐盟27國的2020年GDP增長預測為-4.8％，比2009年嚴重衰退。牛津團隊指出，歐盟內部貿易和供應鏈運作一樣重要，封鎖、停產只會延長該地區的企業危機，目前估測會遭受到重大經濟破壞的國家，包括波蘭、捷克、奧地利，匈牙利等，來自供應鏈中斷的威脅會阻礙後疫的恢復速度。

(工商 )