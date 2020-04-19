原於7月舉辦的美國聖地牙哥動漫展宣布，因新冠肺炎疫情影響，今年活動正式取消。發言人格蘭薩（David Glanzer）透過公告表示，在非常時期需要採取特殊措施，「儘管取消活動是難過的，但我們知道這是正確的決定。」並向動漫迷喊話，期待下次能再見的時光。

聖地牙哥動漫展至今已有50年舉辦歷史，此次因疫情衝擊，首度取消活動。主辦單位於公告中提及，為避免活動參與者爆發群聚感染，只得遺憾宣布取消，活動將於明年7月延續。

聖地牙哥動漫展為全球漫畫產業規模最大的綜合型會展，每年7月於聖地牙哥會展中心及周邊的飯店、圖書館、戲院舉行。除動漫迷外，參觀人員包括漫畫界、藝術界、影視界、作家，由於行銷效應強大，好萊塢各大製片場常結合真人英雄系列電視電影在此進行首映，如去年漫威便於展場上公布了「漫威宇宙第四階段」的電影上映計畫。

台灣漫畫家也在去年首度以國家館形式參展，以「東方的力量：台灣英雄聯盟」為主題，展出周顯宗《摺紙戰士》、葉羽桐《貓劍客》、惟丞x好面《機甲英雄FIGHT》、葉明軒《大仙術士李白》等9位台灣漫畫家的作品。另外，漫畫家成風、曾建華及BARZ在現場也舉辦了簽畫會，讓外國漫迷更能認識台灣漫畫。

(中時 )