海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，高市府初步疫調，揪出確診者曾經停留包括漢神巨蛋、好市多大順店等7處，強制即時開始「只准出不准進」，20日也需閉館1天全面清消；然而，業者來不及廣播，漢神巨蛋百貨仍不斷有人進入；漢神巨蛋表示，8點半全館提前打烊，且市府暫訂20日閉館1天，業者緊急開會決定，自主停業2天，20、21日都不營業，進行內部消毒作業。

市府衛生局初步疫調，確診官兵停留超過半小時以上有（漢神巨蛋海港餐廳、添好運、café del sol)、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局；其中漢神巨蛋、義大商城都停留超過2小時以上；市府傍晚宣布，要求業者廣播告知顧客這項訊息，即刻起「只出不進」，20日也需閉館進行全面消毒。

然而因訊息太過突然，本報記者現場觀察，漢神巨蛋仍有不少消費者進入，且依舊有人沒戴口罩，在館內逛街的民眾多數不知道初步疫調結果，還在悠閒逛街；附近的好市多大順店同樣是染疫軍官曾行經的賣場，目前也還是人潮眾多。

漢神巨蛋表示，現在已開始廣播通知顧客，染疫軍官曾用餐的海港餐廳將於今晚8點半提前打烊，晚間就會開始自行消毒，明天也會閉館1天，配合政府防疫工作。

高市經發局商行科人員已抵達各賣場現場督導，確認業者依照市府要求廣播告知，並落實明日閉館消毒。

(中時 )