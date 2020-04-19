我國海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，今日更一次新增21例，艦上累計共24例確診。對此，腎臟科醫師洪永祥就直言，「最讓人擔心的是300名官兵的女友啊」。

19日指揮中心公布台灣新增22例新冠肺炎病例，其中21例來自敦睦艦隊的磐石艦，這讓指揮官陳時中坦言，很緊張。洪永祥更在臉書《洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法》上指出，血氣方剛的大四官校畢業生經過快兩個月的海上生活，一放假最想見的是誰？最想做的事？他憂心地表示，這次真的讓人非常擔心啊！

洪永祥說明，比公主號更令人擔心，300多名官兵在不知情下4/15就解散，想一想一群血氣方剛大四的男生，經過快兩個月的船上生活，一放假最想見的是父母家人？還是女友？這300多名不知已經有多少見過女友了？沒有女友的會怎麼解決呢？「可會有無法誠實交代疫調的狀況？」

(中時電子報)