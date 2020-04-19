富邦悍將新總教練洪一中，本季首度到桃園球場三連戰，對上前東家樂天桃猿，沒想到前2戰都吞敗，這讓中職最多勝教頭難免面子掛不住，派出「最強洋投」索沙止敗，不過桃猿先發土投翁瑋均繳出7局僅失1分的好投，助桃猿以3比1在系列戰橫掃悍將，開季至今5連勝、沒有吞敗過。

樂天桃猿首局靠陳俊秀安打攻下第1分，2局上半陳品捷、林哲瑄連續安打將比數追平。4局上半發生衝突導火線，猿隊提出林哲瑄球棒是否符合認證的疑慮，總教練曾豪駒向主審林金達提出質疑，裁判討論後確定球棒品牌沒問題，比賽繼續，最後悍將留下滿壘殘壘，雙方仍以1比1平手。

下半局2人出局後輪到郭嚴文打擊，索沙先連投3顆近身壞球後，索沙對郭嚴文投出臀部觸身球，猿隊球員衝進球場，兩隊爆發衝突，兩隊總教練洪一中與曾豪駒也衝進場，表情都相當不悅，火藥味十足。

5局下半樂天林智平敲二壘安，並因為索沙投手犯規上到二壘，成晉敲出關鍵安打，將比數超前成2比1；7局下半朱育賢內野安打上壘，隨後廖健富代打敲出二壘安打，猿隊領先擴大至3比1。

9局下半王正棠、范國宸都代打敲出安打，更換投手陳禹勳，一上場卻對張正偉投出保送，滿壘情況下，最後陳禹勳關門拿下此戰勝利，3連戰橫掃悍將，開季至今5連勝

兩隊先發投手都主投7局後退場，翁瑋均表現優異，7局僅被敲4支安打、失1分，送出5次三振，有效壓制悍將打線，這是他中職生涯第2高投球局數；索沙表現也不差，7局被敲7支安打、失3分有2分自責分，不過可惜仍吞敗投。

(中時 )