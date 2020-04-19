18、19日台灣新增24例海軍敦睦艦隊官兵確診，海軍副司令梅家樹中將更在疫情中心記者會上，90度鞠躬向大眾致歉。對此，一名作家「海獅說」分享自己當兵的經驗，透露此次多名官兵確診，他並不意外。

作家「海獅說」在臉書上發文表示，自從疫情爆發以來，沒有像國軍確診這件事讓他這麼害怕的，除了空間狹小、群聚等因素外，更重要的是，當軍中有人有病痛時，只要沒死，上層反應就是「裝沒事」，要求士兵放假再自行去看病。因此小病可能都釀成大病，尤其是這種高傳染的疫情出現，就有可能大規模傳染開來。

他更分享一個自己當兵時真實發生過的經驗，當時他是新兵訓練中心的教育班長，某天一名新兵A和連上報備身體不舒服，要去醫務室，而新兵是不能自己一個人到處亂跑的，所以連上按照流程，等到晚上才把他和其他病號集中一起送去醫務室看診，沒想到隔天他又報病號。另一名班長對新兵A就是一頓大發雷霆，認為新兵A是想裝病，但到晚上報病號時間仍然一起進了醫務室，事情重複多次，每次都有吃藥，但每次報病號都覺得他比以前氣色愈來愈差，直到懇親假前的晚上，另一名新兵來報告，這名身體一直有狀況的新兵A不對勁。

作家海獅分享當兵經驗，表示此次海軍確診不意外。（圖／翻攝自海獅說臉書）

當時海獅一查看驚覺大事不妙，新兵A整個人看起來就像是重病，緊急送往醫務室，醫官表示是「蜂窩性組織炎，需要立刻送醫院。」告知害怕出包的連長後，連長爆氣不解「每天都送醫務室了，為什麼會這麼嚴重？」醫官一聽更加不滿，反嗆連長「我早就告訴過你們，這名新兵因為蛀牙所以在發燒，醫務室無法處理需要送醫院，但你們就是不送，還叫新兵忍到放假再自己去看醫生！！每天蛀牙我只能開給他止痛藥，等到發燒只能開退燒藥！新兵會變成這樣，都是你們害的！！」

而海獅陪同新兵A到地方醫院時，醫院表示問題已嚴重到他們無法處理，需轉診台北三軍總醫院。回報連長後，連長卻只說要他將新兵A接回營中，隔天新兵A放假再讓他自己看醫生。最後海獅本打算犧牲自己的假期送他去三軍總醫院，新兵A卻表示自己可以回軍營沒關係，當時海獅的心情非常愧疚、憤怒、無力，他不明白若真的出大事應該怪誰或是怪國軍制度？

看到如今磐石鑑的24例確診新聞，他回想起曾經的經歷仍感嘆自己當時的無力和軟弱，最後他也表示，並無指責國軍抗疫努力的意思，只期待國軍能愈來愈好。

網友紛紛在底下留言感嘆「呈報就是出包，會影響考績，連長的前途跟小兵的蛀牙，天秤會如何傾斜可想而知」、「但經過這麼多次類似的事情時，也依然是處理提出問題的人，而不是處理發生事情時，這背後真正的問題」、「這生態真是讓人可怕又可怒啊」。

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(中時電子報)