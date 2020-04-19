韓國瑜今（19）日緊急召開並親自主持防疫會議，會後表示，此時此刻是高雄市防疫最嚴厲的一刻到來，高雄市迫切需要了解敦睦艦隊中1百多位高雄市籍的官兵名冊，滯留地點、去過的商圈。

韓國瑜表示，大年初一到現在為止，此時此刻是高雄市防疫最嚴厲的一刻到來，中央流行疫情指揮中心一定不能低估敦睦艦隊帶來的可能的疫情影響，一定要列為像鑽石公主號一樣國家級位階警訊，包括要發布細胞簡訊、要讓民眾了解740幾位官兵到的地點，高雄市防疫指揮中心迫切需要了解高雄市籍1百多位敦睦艦隊的官兵、住在高雄市的名冊、他們所有滯留地點、去過的商圈，我們迫切的需要。目前掌有的資訊，我們開始立即行動，馬上通知賣場百貨公司，所有人員只准出不准進，今晚間10點左右關閉，到明晚12點在報指揮中心之後，經衛生局專業判定，再決定週二是否營業。

韓國瑜也在Telegram貼文表示，高雄市政府下午五點緊急召開臨時防疫會議，目前處理措施如下：

第一，針對8名確診官兵足跡，高雄市內有包括漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局等七個地點，已要求閉關消毒一天，並針對相關人員進行疫調。

第二，針對七個地點，必須由高雄市疫情指揮中心同意後，才能開放。

第三，高雄市政府全力配合中央，進行相關防疫。

高雄市政府也建請中央流行疫情指揮中心提供下列協助：

第一，請提供744位其中居住在高雄市的軍士官兵生的名冊，以利本市提早布署，執行相關接觸者健康追蹤監測。

第二，請提供其他縣市16位確診者的足跡（4/15-4/17），以利本市後續因應。

(中時電子報)