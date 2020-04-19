新冠肺炎疫情燒不停，金門今（19）日仍維持0確診，現有居家隔離1人是敦睦艦隊返鄉探親官兵，金門醫院第1次採檢為陰性，讓防疫單位鬆了一口氣。縣衛生局表示，個案在4月30日解除居家隔離前，還會再採檢1次，以最高規格嚴防出現破口，請鄉親放心。

這名敦睦艦隊官兵之一，被中央流行疫情指揮中心匡列為艦上接觸者，在4月16日返回金門探親，縣衛生局昨將他送往金門醫院採檢，引起鄉親的高度關注，檢驗報告為陰性。

縣衛生局表示，個案目前身體狀況健康，沒有任何不適，目前安置於縣內定點檢疫場所至4月30日。在解除居家隔離前會再採檢1次，請鄉親放心。

另與該案接觸的親友，縣衛生局也已通知應自主健康管理，包括外出戴口罩、不得搭乘大眾運輸工具、每日早晚應量測體溫各1次在內。此外，該案這幾天曾去過的地方，也已完成消毒作業。

該局強調，各單位全力嚴防出現防疫破口，也盼望鄉親落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，以及做好咳嗽禮節，若有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就醫，應主動聯繫衛生局並依指示就醫。

(中時 )