由男神李敏鎬與女神金高銀所主演的《The King：永遠的君主》在17日晚間正式播出，劇中描述了李敏鎬飾演的大韓帝國理科型男皇帝李袞，小時候目睹父王被殺，在關鍵時刻被蒙面之人相救，慌亂之中李袞拿到了來自未來、由金高銀所飾演鄭太乙的警察識別證。李袞成年之後在一個機會下，騎著白馬穿越了異次元通道來到了大韓民國，並且與鄭太乙巧遇。緊湊的劇情讓《The King：永遠的君主》一播出就創下韓國SBS電視台史上星期五六戲劇開播收視最高紀錄，最新一集收視出爐，平均收視達到11.6％，最高收視瞬間飆上14.7％(韓國尼爾森)，達成連續兩天成為同時段頻道收視冠軍記錄。

《The King：永遠的君主》禹棹奐（左起）、金高銀、李敏鎬、鄭恩彩、金京南和觀眾答謝。（Netflix提供）

有趣的是，劇中演員金京南拿著台灣知名珍奶品牌的珍奶，讓苦等金高銀出現之餘，只能喝白開水解渴的李敏鎬看著珍奶露出無辜卻又渴望喝的眼神，耍萌指數可說是破表，也讓台粉相當地驚喜。為了感謝台灣粉絲熱情支持，主要演員李敏鎬、金高銀、禹棹奐、金京南、鄭恩彩等人也特別錄製問候影片問候，其中可見李敏鎬在過程中微笑不斷，表情相當逗趣可愛。《The King：永遠的君主》每週五六晚間10點30分在Netflix播映，與韓國同天上線。

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