賽前被對方互稱為最熟悉對手的台灣師大與台北市大，19日在108學年度大專排球聯賽女生組冠軍賽正面交鋒，尋求連霸的台師大面對北市大頑強挑戰，仍克服第2、第3兩局的落後困境後來居上，以25比15、19、20直落三，且連兩年在冠軍賽中擊敗北市大摘下后冠，羅儀璟獲選MVP。

首局的前10分，北市大在吳芳妤、張芷瑄的強攻領軍下，還能與衛冕軍斡旋，但他們的考驗從這局中段才開始，台師大葉于雯、邱雅慧的連續發球，以及自由球員林其蓉接連製造的防守反擊機會，讓童琦芳不斷在四號位取分，雙方比數很快被拉開，台師大這局沒有意外輕鬆拿下。

第2局北市大換上余金鳳增加前排攔網高度與機動性，而這個調度也獲得不錯效果，不但成功活絡進攻，也提升攔網質量，幫助北市大到這局中後段都還保有17比14領先。但身經百戰的台師大並未因此慌了手腳，羅儀璟、劉美菁的重扣，與葉于雯的發球不但要回領先，還幫助球隊再收1局。

第3局猶如前一局的翻版，進入20分前，北市大都還保有19比16的領先，但台師大在羅儀璟跳發帶動下，先是破壞北市大的接發球系統，再把握防守反擊的機會由童琦芳連續四號位攻擊得手追回失分，最後葉于雯再用一記單腳背飛鎖定勝局，慶祝球隊完成連霸。

比賽中多次守下北市大強擊球並成功製造反擊機會的林其蓉說:「賽前我們有針對他們攻擊手的特點跟習性做攔防的布陣，場上連結和溝通也都有做好，所以落後的時候我們並不會慌張，依照設定好的戰術執行，減少自身失誤，比賽的走向自然就會回到我們這邊。」

(中時 )