滿臉香料地躺在地上十分鐘，畫面十分恐怖。（愛奇藝台灣站提供）

艾美獎最佳女主角的茱蒂康默（Jodie Comer）以及金球獎史上首位亞裔最佳女主角吳珊卓（Sandra Oh）共同搭檔主演《追殺夏娃》第3季，上週在北美首播挾帶驚人氣勢回歸，首播即達成其它有線電視影集在2019-2020年無法企及的目標，整體收視人數成長驚人。恰巧的是，近期翻拍韓劇《夫婦的世界》爆紅，有網友眼尖找出英版《佛斯特醫生》，發現茱蒂康默正是飾演天使臉孔魔鬼身材的小三，引發熱議。

《追殺夏娃》第3季開播便下猛藥，首集就帶來極度富有藝術性卻又令人細思極恐的手法「香料殺人」受害者被打昏之後，將滿滿的香料倒入嘴巴，使其慢慢窒息而亡。飾演冷血殺手的茱蒂康默坦言：「香料殺人真的很殘忍，但是我最喜歡的殺人手法之一。」

茱蒂康默回想起拍攝當天：「那位演員滿臉香料躺在地上十分鐘，她得戴著牙套，避免那些臉上的粉末掉進去，看起來真的非常恐怖，在現場這麼混亂的情況下，必須要維持同樣姿勢，讓攝影師可以拍到想要的鏡頭，真的很厲害。」《追殺夏娃》第3季，每週一早上10點愛奇藝台灣站與北美同步跟播。

(中時 )