敦睦艦隊疫情擴大，累計24人確診，台南市政府今晚也宣布新增1例，歸仁區一名30餘歲男性4月15日下軍艦後，從左營搭計程車返回歸仁居所，晚上出現倦怠感，16日下午4點多自行開車跟友人到新光三越新天地吃飯、逛街，曾到6樓翰林茶館買飲料，接著到麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，全程戴口罩，疫調匡列3人居家隔離，新光三越晚間也宣布明將休館消毒。

台南市衛生局晚間公布該名確診男子足跡，14日曾下軍艦至左營全家超商買東西，15日離開軍艦後，從左營搭計程車回住處，同日未再出門，晚上開始有一些倦怠感。16日下午4點跟1位友人到台南新光三越新天地吃飯逛街，從 B1 搭電梯至 6樓翰林茶館買飲料後，到麥當勞點餐進入公共客席區用餐，6點離開麥當勞，搭 A 區手扶梯至 5樓逛一圈未入櫃購物，搭手扶梯從西門路大門離開。

男子17日整天都在家未出門，18日上午9點接獲通知，中午至台南公園指定地點集合，直到晚間6點才搭上巴士前往檢疫所。

男子住家依衛生所人員指導消毒。新光三越新天地平日的防疫作為是於入口處設置體溫量測人員及 75％酒精提供入館顧客使用，店內工作人員配戴口罩，每日下班後使用清潔劑進行清潔消毒；公共客席區在客人離場後立刻使用 75％酒精消毒桌面。

新光三越新天地配合政府防疫，今晚營業結束後，除了上述區域展開重點消毒外，將另請清潔公司進行全面消毒，以確保環境與衛生，明天(20日)全館休館一天進行全面大消毒，以及請員工進行自主管理回報是否有不適情況並向防疫中心通報。

(中時 )