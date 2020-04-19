花蓮高爾夫委員會周末舉行兩場高爾夫運動志工培訓研習營，共有近50位學員取得結業證書，為國內高爾夫賽事經營注入新血。

由東華大學副教授楊昌斌規劃的「高爾夫運動志工培訓研習營」，連續兩天在花蓮平和國中舉行，邀請多名從台北專程前往的重量級師資主講，包括前任台灣女子高爾夫協會TLPGA理事長鄭美琦、R&A資深裁判江光超、名教練楊沛峰等，參與學員不但習得高爾夫專業知識，也晉階成為參與賽事承辦的生力軍。

楊昌斌表示，學員詹斯羽、詹可米姊妹，在媽媽帶領下遠從雲林連夜開車穿越中央山脈前來花蓮，志在投入高爾夫賽事領域，精神相當感人。

花蓮縣高爾夫委員會主委黃冠欽補充，楊昌斌自去年5月擔任花蓮縣高爾夫委員會總幹事，針對強化運動選手及培育賽事人才雙管齊下，包括辦理縣長盃、議長盃及主委盃等高球賽，並與中華高協合辦裁判講習及志工養成等，短短不到一年已舉辦超過10項活動，讓花蓮縣高球委員堪稱全國各縣市最活躍、最有效率的高爾夫委員會。

黃冠欽並大力施展商場人脈，邀請六位花蓮第一獅子會前後任會長前來參加開幕式，以壯聲勢，即將接任會長的王安順，當場慨捐贊助金給平和國中校長黃建榮，做為推展高爾夫專用。

(中時 )