人生就是有許多不應該的「巧合」，一名生活拮据的女大生，為了清償貸款迫不得已下海援交賣淫，她遇到了一位好男人，也很紳士，於是發生兩次性交易，之後女學生畢業，交了男朋友，就在論及婚嫁時，她發現男友的爸爸，竟然就是她當年援交的對象，她頓時不知該如何是好，是否該向男友坦白這段「不倫」的往事？

英國《太陽報》日前刊登了一名24歲當地女孩的自述，這段媲美電視劇的劇情，引起網友的不少反應，多數網友鼓勵他可以向男友「表白」，畢竟那時是因為生活上出問題。

也有人認為，應該顧及公公的面子，可以跟男友坦白，但是男友不要在父親面前揭露此事，就當沒發生過一樣。

據《太陽報》報導，在錢關壓力下，因此她聽了朋友的慫恿下，兼差從事「性伴遊」的工作，當難這名風度翩翩的中年人的確有吸引他，他們一起吃過晚餐後，很自然就上了床，前後她為這名紳士「服務」了2次，得到2筆豐厚的報酬。

此後，這名女學生就沒再從事兼差「性伴遊」工作，畢業後認識了一名不錯的男友，感情也穩定成長，但是，命運就是捉弄人，當男友準備帶她回家介紹給家人時，她卻從男友全家福照片中，認出未來的公公竟是當年的「恩客」，這樣的「巧合」，令她想起不堪的回憶，也不知男友能否接受這樣的「巧合」關係。

(中時電子報)