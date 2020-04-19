染疫軍艦停靠左營足跡曝光，北高雄漢神巨蛋19日晚不僅提前於8點30分閉店，且對廠商與合作夥伴通告周一（20日）至周二（21日）兩天將暫停營業進行消毒清潔工作，以配合中央與高雄市政府防疫規定，而這也是疫情擴散二個多月以來首家百貨公司停業消毒業者。

漢神巨蛋指出，主要是因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，調整營業時間，也就是周一與周二兩天暫停營業，並進行兩天的消毒清潔工作，同時也配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府防疫規定。

(工商 )