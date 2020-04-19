百貨停業第一椿！漢神巨蛋周一起停業2天消毒 21:172020/04/19 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢神巨蛋。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 染疫軍艦停靠左營足跡曝光，北高雄漢神巨蛋19日晚不僅提前於8點30分閉店，且對廠商與合作夥伴通告周一（20日）至周二（21日）兩天將暫停營業進行消毒清潔工作，以配合中央與高雄市政府防疫規定，而這也是疫情擴散二個多月以來首家百貨公司停業消毒業者。 漢神巨蛋指出，主要是因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，調整營業時間，也就是周一與周二兩天暫停營業，並進行兩天的消毒清潔工作，同時也配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府防疫規定。 (工商 ) #漢神巨蛋 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 #海軍 #磐石軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 美媒再爆新冠病毒從陸實驗室洩露 川普：徹查中 16:052020/04/16 兩岸 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 財經熱門新聞 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 負債已破3000億！華航、長榮「過度信用擴張」還能撐多久？ - 財經 超猛！台積電又上300了 空手散戶還能追？ - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 每年暴賺背後…台積電沒說的秘密！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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