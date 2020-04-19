馬來西亞女星狄妃是當地影視歌三棲的全能藝人，不過她留著俐落短髮，加上擁有中性清秀臉蛋，時常被誤認是男生，日前在臉書罕貼比尼基背影照，卻意外引來酸民嘲諷是「人妖」為此發文反擊。

狄妃曬泳裝照卻被網友嘲諷像人妖。（圖／狄妃FB）

28歲狄妃日前在臉書PO出比尼基背影照，感性寫下對疫情的感觸，但網友卻將目光放在性感照上，甚至回應「不要騙我啦，男的吧」、「人妖？」、「男星來的」、「男還女？傻傻不分清」，狄妃看到這些帶有歧視性字眼氣炸，貼出比基尼正面照反擊，強調自己的打扮雖中性，但確確實實是個女生。

狄妃事後曬正面照強調，「我有胸部，有女生的器官，有子宮有卵巢，每個月也會有大姨媽報到」。雖平常看起來像個男生，被說體內住著「男人的靈魂」，進女廁也會被多看兩眼，這些她都不在乎，因沒人規定女生得要留長髮穿裙子，「是誰規定女生就一定要有所謂女生的樣子，這樣的打扮，我舒服愉悅，不傷人不打擾你的生活」！

狄妃曬正面照，同時反擊網友嘲諷。（圖／狄妃FB）

狄妃也坦言，看到打扮較中性的人，自己也會混淆，「但是至少我對人說話懂得什麼叫尊重，而你不懂」！她希望大家都可以學會尊重人，無論男性女性，都應該被尊重，「人家管不到你的嘴和手，那你也別管人家的生活」。

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(中時電子報)