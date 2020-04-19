海軍敦睦艦隊有3名實習生確診新冠肺炎，3艘軍艦700多名官兵緊急召回檢疫，並在營區隔離。國民黨團質疑「是否有人想隱瞞疫情」或資訊傳遞過程出現破口？本報對此舉辦網路投票「請問，敦睦艦隊染疫，你認為軍方是否有隱匿疫情？」截稿為止，竟有高達92.70%的網友回答「有」。

《中時電子報》19日針對此進行網路投票，「問，敦睦艦隊染疫，你認為軍方是否有隱匿疫情？」截稿為止，已有近1千多名網友投票，高達92.70%(1219票)的網友回答「有」； 6.24%(82票)回答「沒有」；另1.06% (14票)的網友則表示不知道/無意見。

敦睦艦隊有3名實習生確診新冠肺炎，國民黨團質疑，此次相關案例在4月初即出現症況，為何4月15日海軍副司令在立法院外交國防委員會備詢時表示「無人感染」，「是否有人想隱瞞疫情」或資訊傳遞過程出現破口？

(中時電子報)