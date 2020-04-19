國民黨籍立委今天晚間串連發文，酸蔡政府的現金紓困政策是「民進黨統計台灣有2000萬富人，不需要現金紓困」， 國民黨強調，連日來國民黨一再呼籲發現金，並提出具體方案，主張「免申請、立即發，救急需、照顧廣。」苦民所苦的政策就是「超前部署」的政策方向，很遺憾國民黨提出的政策，遭受民進黨不實指稱沒有排富條款。

國民黨指出，細看民進黨的紓困方案才知道，根據民進黨的統計，全台有2千萬的富人需要被排富，原來民進黨推動的紓困方案中，全台只有3百萬人值得政府的幫助。

國民黨質疑，政府的紓困方案不知民間疾苦，無法實質幫助需要的民眾，此外，廣發現金的政策，已受到國際許多先進國家的認同並實施，沒有理由因為民進黨一意孤行，讓台灣無法與世界同步，台灣人民面對疫情的勇敢、配合政府的防疫，讓我們受到國際肯定，經濟上的紓困，台灣人民絕對值得政府給予更實質的協助。

據了解，這次串連立委發圖卡是國民黨新媒體部依據統計數據規劃，根據他們所掌握後端資料分析，假日晚上瀏覽數會比較高，所以要求立委在今天晚上8點一起發文，配合黨團明天早上開紓困記者會以及立法院下午的協商，藉此讓輿論最大化。

不過就目前觀察，並非所有立委都有配合發，且上稿時機點也並未統一在8點一起發，最準時的是黨團總召林為洲與不分區立委鄭麗文，其他部分不分區立委也陸續跟進，不過大部分區域立委截至今晚9點還尚未配合發文。

(中時 )