英國媒體19日踢爆，在新冠肺炎疫情爆發初期，英國首相強森曾5度缺席相關緊急會議，造成政府對疫情「反應遲鈍」，也讓英國白白浪費了5周的寶貴時間，「賠上數千人的生命」。

據《星期日泰晤士報》報導，強森在今年1月、2月期間，共缺席5場危機應對委員會的關鍵會議，直到該國確診人數超過40人，強森才出席會議。此外，上月底宣布確診的衛生大臣漢考克1月24日還輕描淡寫地向公眾宣稱，新冠病毒的威脅「很低」、「只要用1小時的午飯時間就可以排除新冠病毒的威脅」。

報導指出，英國政府在疫情初期反應過慢，到2月時，應急物資的籌備工作仍「幾乎毫無進展」。事實上，早在2016年的1次流行病應急演習中，就發現醫療物資不足的缺失，但問題迄今一直未獲解決。

報導刊出後，遭到首相府的發言人駁斥。他表示，「我們（對疫情）的反應，讓國家醫療體系得到治療患者所需的支援，我們為商業活動和就業提供保障時，也是一樣的」。該名發言人還表示，「首相在國家面臨巨大挑戰的時期，領導政府對抗疫情」。

英國《獨立報》也稱，內閣辦公廳大臣戈夫批評，《星期日泰晤士報》的批評相當「荒謬」，但他並未否認其中關於強森缺席5次重要會議的說法。

工黨新任黨魁史塔莫則稱，「政府太慢採取封鎖政策、太慢增加檢測人數，也太慢開始替醫護人員準備防護物資」。他還補充，自己在疫情初期就呼籲英國向其他國家學習抗疫經驗。

據約翰霍普金斯大學的統計，截至台灣時間19日晚間9時，英國新冠肺炎確診病例已突破11.5萬人，死亡病例也超過1.5萬人。

(中時 )