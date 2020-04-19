海軍敦睦艦隊傳新冠肺炎確診個案，其中有位官兵回台中後曾接觸1位台中市政府政風處人員，造成該處有60人須居家自主管理；台中市政風處代理處長許金來說，該同仁所在的大辦公室無隔間，除當事同仁已被通知居家隔離外，市府基於慎重防疫採從嚴佈署決定同在大辦公室工作的同仁共60人，採居家辦公並居家自主管理。

市府表示，至於代理處長許金來與主祕廖建一、專委郭政晟因在另一小型辦公室，並未接觸到該同仁3人將照常上班，形成政風處剩「三巨頭」上班的情況；政風處認為因同仁居家上班，洽公電話會直接轉到同仁手機，並不會影響民眾的洽公事宜。

市府指出，該名曾接觸軍艦確診個案的同仁，已被通知須居家隔離，因他剛分發到政風處不久，還在熟悉業務中，較無到其他公務單位連繫公務情況；但基於防疫慎重市府決定從嚴因應，決定跟該同仁在同一個大辦公室工作的同仁，全部居家辦公並居家自主管理。

許金來強調，19日下午包括辦公室及電梯、廁所、茶水間等均已完成消毒；他與主祕、專委另在不同小型辦公室辦公，未與該同仁接觸，3人還會到市府上班，民眾若有洽公相關業務會依性質電話轉接同仁手機，民眾洽公並不會受到任何影響。

(中時 )