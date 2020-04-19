海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，包括六都等進行疫調，台中市府公布有3名確診者足跡，接觸者共22人。高雄方面，韓國瑜表示，24名確診官兵生中有8人設籍高雄，疫調疫調出爐。消息一出後，不少網友在相關新聞下方留言：「高雄及台中都公佈足跡了，台北首善之地卻慢這麼多？真差！」

台中市府下午火速公布3名確診者足跡，接觸者共22人，其中含一餐廳、2處飲料店以及一家大賣場環保局已立即進行消毒，其中一名士官還曾與女友到新竹風景區以及苗栗1賣場。中市府另公布其中一案有接觸到市府政風處的人員，中市府緊急進行1名居家隔離，共60名員工因與居家隔離者同辦公室，即日起須自我健康管理。

高雄方面，韓國瑜表示，24名確診官兵生中有8人設籍高雄，疫調停留超過半小時以上有漢神巨蛋、瑞豐夜市等7處，高市府下令這些地方只准出、不准進，晚間10點關閉，到明晚12點在報指揮中心之後，再決定週二是否營業。但稍早前，漢神巨蛋表示，8點半全館提前打烊，且市府暫訂20日閉館1天。

台北市副市長黃珊珊表示，北市有1例，個案行經的場所已全面消毒，至於是否公布確診個案接觸史，市府內部還要討論。

全台動起來，地方政府逐漸進行疫調，有心急的網友認為台北有一例確診，卻尚未見到足跡，紛紛在其他縣市的疫調新聞留言說「北部呢？」、「莫非...這又是一個 難言之隱」、「明天一早大家都出門了，連自主管理都沒機會」、「北部的呢？」

(中時電子報)