為減少民眾出入高風險場域，各項證書、證明皆配合防疫策略延展效期。每5年就得重新鑑定的「身心障礙證明」，衛福部宣布自4月至8月31日到期須重新鑑定者，因應疫情，效期可展延至10月31日，預計約有近6萬人受惠。

據統計，我國領有身障證明者約118萬多人，身障證明在今年4月到8月底截止得有5萬8333人。政府統一展延2個月至10月31日，若屆時疫情仍未趨緩，將會評估效期是否需要再往後延；若8月後疫情趨緩，身障朋友可以選擇適當時間再到醫院進行重新鑑定，以免影響相關權利。

另一個展延時效的還包括體育署核發的「救生員證書」，效期於1月20日至12月31日到期者，證書效期自動延長1年，但救生員仍須於延長期內完成「救生員資格檢定辦法」規定的複訓及安全講習時數。

部分救生訓練機構反映，複訓班次難以正常開設，使救生員無班可參訓，無法在證書到期前展延效期。體育署參考衛福部延長各級救護技術員證照效期1年的作法，公告救生員證書效期如在109年1月20日至12月31日間到期者，效期延長1年，估計約有3600名救生員證書可獲延長。

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(中時電子報)