義大世界購物廣場19日19日營業時間提前至晚間9時閉館，並展開消毒作業。（林雅惠攝）

海軍敦睦艦隊確診個案在高雄的7處足跡熱點，其中義大世界購物廣場接獲通知後，19日緊急於晚間7點實施人員只出不進，並且廣播進行疏散人潮，由於當時購物廣場人潮不多，民眾車輛接續順利離去，另為了加強各項防疫工作與全館清潔消毒，19日營業時間提前至晚間9時閉館，展開消毒作業。

義大世界購物廣場表示，20日義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館／休園一日，將進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規定，給予全民安心安全的環境。

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