義大世界購物廣場疏散人潮 提早晚間9時閉館 21:232020/04/19 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大世界購物廣場19日緊急於晚間7點實施人員只出不進，由於人潮不多，民眾車輛順利離去。（林雅惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大世界購物廣場19日19日營業時間提前至晚間9時閉館，並展開消毒作業。（林雅惠攝） 海軍敦睦艦隊確診個案在高雄的7處足跡熱點，其中義大世界購物廣場接獲通知後，19日緊急於晚間7點實施人員只出不進，並且廣播進行疏散人潮，由於當時購物廣場人潮不多，民眾車輛接續順利離去，另為了加強各項防疫工作與全館清潔消毒，19日營業時間提前至晚間9時閉館，展開消毒作業。 義大世界購物廣場表示，20日義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館／休園一日，將進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規定，給予全民安心安全的環境。 (中時 ) #義大世界購物廣場 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 #海軍 #磐石軍艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 工研院疫開罐 1小時揪新冠病毒 04:102020/04/16 財經焦點 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 生活熱門新聞 敦睦艦隊台南增1男確診 16日曾逛台南新光三越新天地 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 磐石艦感染者之一是雲林人 返家在雲林期間並無症狀 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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