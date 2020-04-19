敦睦艦隊24名確診的官兵中，有8人設籍高雄市，停留超過半小時以上的地方有7處。高雄市長韓國瑜還要求發布細胞簡訊，讓民眾知道744名官兵去過哪些地方。有網友大讚：這次支持韓！
敦睦艦隊確診官兵曾在4月15日到17日，分別到過漢神巨蛋（海港餐廳、天好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場、小港郵局等7處。
韓國瑜緊急召開臨時應變會議並表示，高雄市防疫指揮中心迫切要了解高雄市籍1百多位敦睦艦隊的官兵、住在高雄市的名冊，他們所以滯留過的地點、去過的商圈，我們迫切的需要。
有一些「政黑版」網友表示支持，「這次挺韓。」、「兵關海上一個月下來都會玩比較瘋，保重。」、「韓總說對了。」、「知道至少可以快點就醫隔離，不傳染家人。」不過也有人認為，「公布700多人足跡等於沒公布吧。」
文章來源：PTT
(中時電子報)
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