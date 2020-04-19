新冠肺炎疫情持續延燒，而除了勞動部勞動力發展署各分署辦理的大型就業博覽會停開外，包括台灣大學在內，許多大學原訂在畢業季前舉行的徵才博覽會也紛紛停辦，有學者憂心，受到就業博覽會停開、廠商徵才保守等影響，畢業前就找到工作的學生降幅恐怕達1成。

據主計總處調查曾經指出，有2成7的青年在畢業時已有工作，另外有約1成5在畢業前開始找工作但未找到，其餘均是畢業後才開始找工作。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，畢業前已找到工作的2成7學生，大多透過大學徵才博覽會、人力銀行、親友介紹等方式找到工作，受到疫情影響，大型就博會、校園徵才博覽會等紛紛停辦，恐怕會影響大學畢業生畢業前找到工作的機會，他預估，畢業前找到工作的學生恐怕會降至僅有1成5至2成之間。

至於勞動部擬針對大專畢業生提出每月補助雇主1.2萬元的「安穩青年計畫」，李健鴻建議，除了可以透過補助雇主僱用津貼增加僱用意願外，但也要課予雇主訓練的義務，並要求雇主後續留用的責任，才能一面提升畢業生的能力，也使雇主不會在計畫結束後就資遣員工。

受到疫情影響，原訂上半年由勞動力發展署各分署辦理的5場大型就業博覽會均延後舉行，勞動部表示，為避免青年受到疫情影響，畢業後就落到失業困境，將依教育部已完成調查大專校院即將畢業在校生畢業後欲就業、願接受政府就業協助的青年名單，再由各分署就業服務人員主動聯繫，協助青年就業；另也結合大專校院辦理「線上就業博覽會」，希望讓應屆畢業青年服務不中斷。

(中時 )