苗栗縣衛生局說明海軍敦睦軍艦實習生行跡。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府衛生局針對有關台中市今日公布的3名海軍敦睦軍艦實習生及軍人確診案，對3人行跡進行說明，其中一個1名確診個案曾自行開車來苗栗縣與女友相聚，並於晚間就返回台中住家，苗栗縣政府於19日接獲通知後，立即派員至該個案曾經接觸停留的場所全面完成清潔消毒作業，4名接觸者也已安排就醫採檢，並進行居家隔離，後續也將責成相關單位密切追蹤接觸者的健康狀況。

苗栗縣政府也呼籲，目前該軍艦實習生及軍人均由中央安排入住集中檢疫所密切觀察中，民眾毋須恐慌，惟平時即應做好手部衛生與咳嗽禮節，盡量減少非必要之社交活動或至人口密集的場所，若一定要前往，則請保持社交距離，室內應保持1.5 公尺、室外保持1 公尺，並應全程佩戴口罩，保護自己，也保護別人。

苗栗縣衛生局強調，民眾如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )