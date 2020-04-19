部分海軍磐石艦官兵下船後可能自左營站搭乘搭乘高鐵，對此，高鐵公司表示，將針對左營、台中車站全面清潔消毒；同時，也將主動於今日收班後，對全車隊加強消毒。

高鐵表示，敬請旅客搭車時自備口罩並全程配戴，乘車時應避免飲食，以落實防疫社交指引，確保自身健康安全。體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，敬請旅客配合防疫。

(中時 )