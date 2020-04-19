海軍3確診 高鐵消毒列車、左營及台中站 21:272020/04/19 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍3確診 高鐵消毒列車、左營及台中站。（圖/高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 部分海軍磐石艦官兵下船後可能自左營站搭乘搭乘高鐵，對此，高鐵公司表示，將針對左營、台中車站全面清潔消毒；同時，也將主動於今日收班後，對全車隊加強消毒。 高鐵表示，敬請旅客搭車時自備口罩並全程配戴，乘車時應避免飲食，以落實防疫社交指引，確保自身健康安全。體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，敬請旅客配合防疫。 (中時 ) #高鐵 #左營 #消毒列車 #左營 #台中站 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅斯福號養病 美軍派艦南海練兵 04:092020/04/15 焦點新聞 遼寧艦過台海 專家：對台獨示警 04:092020/04/15 焦點新聞 獨》海軍年度海強操演 機動雷達通訊車翻落田間 10:072020/04/15 社會 疫情影響 Q1陸航空旅客運輸量下降53.9％ 13:362020/04/15 兩岸 悲情香港 到訪旅客年減99％ 20:362020/04/15 財經 臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－飯店業Just Sleep 捷絲旅 直覺式服務 講求消費者體驗 04:102020/04/18 產業特刊 確診者12日身體不適 海軍15日說沒問題 16:412020/04/18 政治 還原左營舊城風貌 韓國瑜視察見城計畫進度 14:592020/04/19 政治 批海軍公然說謊兩次 李正皓籲公開艦上就醫紀錄！ 15:552020/04/19 政治 敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 政治 生活熱門新聞 敦睦艦隊台南增1男確診 16日曾逛台南新光三越新天地 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 台中＋1 艦隊確診者曾返台中住家 - 生活 磐石艦感染者之一是雲林人 返家在雲林期間並無症狀 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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