台灣新冠肺炎疫情經歷4天內三度零確診的喘息之後，18日又因海軍敦睦艦隊出現病例，開啟新的一波確診人數暴增期。新北市府官員透露，這也凸顯20日兵推的必要性，若一旦爆發社區感染，新北會擴大管制，依中央指示要求民眾在家「禁足」21天。

新北市政府為了因應又情擴大管制超前部署兵棋推演， 將於20日上午在新北市府6樓大禮堂舉辦，由市長侯友宜、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人主持。

新北20日兵推若爆社區感染 ！民眾在家「禁足21天」。（圖／報系資料照）

市府官員表示按照兵推，一旦板橋和中和爆發嚴重社區感染後，新北市府將擴大管制，目標是「高度管制，低度活動」，整個新北市29區除了公務人員和警消等管制必須人力外，一般民眾除非獲得核定出外採購民生物資者外，其餘民眾均「禁足」不得外出21天，並視疫情延長日期，民生以外商業活動會停止，另外大眾運輸工具則是會減班。

根據新北市府官員指出，籌備兵推時遇近日零確診，讓人以為疫情趨緩而外出趴趴走，甚至有人質疑為何此時還要依最壞打算進行兵推，但隨著敦睦艦隊官兵確診數爆增，市府官員強調，這凸顯出疫情的不確定性，同時也是新北市府最佳超前部署兵推的時刻，否則，當疫情電得更加嚴峻，遲等中央下令擴大管制，地方可能還都不知如何執行。

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(中時電子報)