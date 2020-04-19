新冠肺炎全球肆虐，許多人待在家裡實在悶壞了，這時除了醫護人員逆行往疫區前進外，還有一種「服務」業，也不懼感染病毒往前衝。英國有名人妻應召女，就是開著露營車「前進」疫區，一天接7名客人，還嫌太少。她自比這樣的「服務」好比第一線醫護重要。

這名住在英國南約克郡的應召女郎，已婚，她開著露營車就在後座為男性提供服務，目前平均1天有7名客，但是她認為，目前不能外出，這些男人一定悶壞了，所以客人應該比現在還要好，即使每天40人也還算保守而她的「服務」價格，每15分鐘收費30英鎊（約台幣1200元）的價格為算是中等。

據《每日星報》報導，這名人妻應召女的老公是一個電子遊戲作曲家，但是家庭關係不是很好，各自有生活方式，不過她大棘棘開著露營車到處趴趴走接客做生意，有無違反防疫規定，當地警方說，大多數居民都遵守隔離準則，但如果有人無視這些規則，將會採取行動。

(中時電子報)