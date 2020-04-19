墨西哥一名6歲女孩日前在新冠肺炎居家隔離期間，被父母送到祖父母家，認為這樣不會跟其他人混在一起更安全。然而10天後，女孩的祖父母報警聲稱女孩因為連續多天發高燒和出現新冠肺炎症狀而死亡，但警方調查後卻發現女孩死於「絞死和受到性虐待」跡象。

根據《太陽報》報導，整起事件發生於墨西哥北部的奇瓦瓦州（Chihuahua），6歲女童的父母認為因為祖父米格（Miguel Angel Z.）和祖母瓜塔魯佩（Guadalupe M.P.）已經沒有在工作，應該能妥善照顧孩子，於是決定隔離期間將孩子送到祖父母家居住。

經過10天，米格和瓜塔魯佩2人打電話報警通報孫女已死亡，聲稱她連續幾天發高燒以及與出現與新冠肺炎有關的其他症狀。警員到場後證實女孩確實已死亡，同時檢測遺體是否真的死於新冠肺炎。

但驗屍之後，事情卻有所轉變，根據警方表示，女孩死因是被勒死，且身上還有受到性虐待的痕跡。根據報導指出，祖父米格涉嫌性虐待這名6歲女孩，他與妻子瓜塔魯佩被認為涉有重嫌，雙雙被以兇殺和強姦罪名逮捕，目前全案仍在調查中。

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(中時電子報)