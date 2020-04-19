今日樂天桃猿與富邦悍將的比賽中出現板凳清空的衝突，先是猿隊質疑林哲瑄球棒是否符合規定，下半局索沙對郭嚴文投出觸身球，因此引爆兩隊不滿，賽後洪一中替索沙講話，直言以索沙的控球「要丟你第一球就中了」，並稱在對方抗議時裁判在拖時間。

4局上半在林宥穎打擊時，郭嚴文與捕手林泓育提出上一棒林哲瑄球棒是否符合認證的疑慮，總教練曾豪駒向主審林金達提出質疑，裁判討論後確定球棒品牌沒問題，比賽繼續。

下半局2人出局後輪到郭嚴文打擊，索沙先連投3顆壞球後，林宥穎不斷看向桃猿休息室，嘴中念念有詞，埋下衝突種子，隨後索沙對郭嚴文投出臀部觸身球，猿隊球員衝進球場，陳禹勳跑上投手丘雙手一張質疑索沙是否故意，索沙推了陳禹勳一把，兩隊爆發衝突，兩隊總教練洪一中與曾豪駒也衝進場，表情都相當不悅。

樂天桃猿與富邦悍將發生板凳清空的衝突。（陳麒全攝）

賽後洪總表示索沙不會故意投觸身球，「我明白說，以索沙的控球，要丟你第一球就中了，還要等3顆壞球？他們一直講也不知道在喊什麼，好像喊到最後索沙不投也怪怪的，索沙只是想保送而已。」

並維護索沙並不是「推」陳禹勳，只是潛意識動作，「陳禹勳衝出來，人的潛意識就是要擋，我們輸球就承認失敗，跟這沒關係，下禮拜再加油。」

此外當猿隊提出球棒疑慮時，洪總認為當下裁判不需要花太多時討論導致比賽暫停，「抗議跟上壘無關，裁判在拖時間，應該是比賽進行中回報之後讓其他人處理，比賽應該要繼續，如果用不合格球棒就罰款加禁賽，跟上壘一點關係都沒有。」

而猿隊總教練曾豪駒則表示，「（索沙）前2顆球就有（觸身球）跡象了，有告知對方不要這樣做，應該是在場上輸贏，而不是做傷害對方的動作，大家都很熟悉，在這種場面應該要減少。」

(中時 )