台灣爆發首宗艦隊群聚感染，其中台中確診3例，已收治負壓隔離病房，共接觸22人，均已居家隔離，台中市政府晚間9：30公布3人曾到過一餐廳、兩賣場以及一間餐廳及其時間，包括4月15日到20：30-22：30到85度C沙鹿英才店、4月16日20：30-21：30到家樂福沙鹿店、16日19：30-20：30到歐奇牛排沙鹿店，17日17：00-18：00到華得來清水店，請在同一時間到同一地點的民眾如出現症狀就醫時應告知以利防疫。

台中市政府今(19)日緊急召開「官兵確診案例說明」記者會，副市長令狐榮達、秘書長黃崇典、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋共同出席，公布台中確診3案例足跡，並向外界說明市府因應作為。

令狐榮達指出，針對艦隊群聚感染3名台中確診案例，市府均已全盤掌握並密切追蹤，其中案39曾接觸一名市府員工，該員工已居家隔離，同一辦公地點的60名同仁也已居家自主健康管理，市府將採高標準防疫作為，降低疫情風險。

曾梓展說明，其中住清水的23歲軍艦實習生，4月12日出現頭痛、嗅覺失調等症狀，4月15日下船返家後，搭乘火車從軍營到新左營火車站，並搭乘高鐵至烏日站，當天因身體不適就醫，4月17日再次就醫，經醫院通報採檢確診後，目前收治於負壓隔離病房。該案返家後，活動範圍僅有家裡與診所，目前匡列接觸者7名居家隔離中，均無不適症狀。

另一名住沙鹿的28歲男正職士官，4月15日下船後，自凹子底搭乘捷運至左營高鐵站，再搭高鐵回台中烏日站，之後搭巴士到台中與朋友碰面，之後在85度C沙鹿英才店喝咖啡，4月16日與母親到家樂福沙鹿店購物，4月17日自己再到華得來清水店買飲料，4月18日經案弟開車載送至集合地點時，因體溫37.4度，由軍方救護車載送就醫採檢，並收治於負壓隔離病房中，目前匡列接觸者5名。

還有一名確診者是家住龍井27歲的男士官，4月13日因喉嚨痛至醫務所就醫，有開藥服用，4月15日隨船返港後，由家人開車至左營接送，先至雲林縣外婆家，再返回台中，4月16日次因喉嚨痛至診所就醫，當天有到歐奇牛排沙鹿店用餐，4月17日曾開車至苗栗女友家中，再至新竹某風景區散步，後至苗栗商場購物，晚間返回台中住家，4月18日早上部隊召集，經採檢確診，已於負壓隔離病房治療中，匡列接觸者10名。

(中時 )