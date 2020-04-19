新冠病毒正在全球大流行，在家裡自娛自樂成了熱門活動，也使得中國大陸的短影片媒體「抖音」(TikTok)越來越受歡迎，人們配著舞曲，自拍抖音舞並上傳。但是，有些不尋常的畫面，也立即公布周知，並造成原作者焦慮和失眠。

俄羅斯衛星網報導，匿稱「reu」的抖音用戶@reubix_cube，真名魯本(Reuben)。他日前拍攝的抖音舞影片已有17萬人觀看，但是他並不開心，因為他的朋友提醒，在他的一部跳舞影片的小角落，出現了一個令人毛骨悚然的細節。

魯本以女嘻哈歌手「多傑貓」(Doja Cat)的單曲《 Say So》來跳舞，然後以標題「我是一個人在家，所以我學了一支抖音舞，但我的生活來了嗎？」舞步好不好另說，但是影片的第4秒中，背後出現一個白色身影似乎探了一下頭，然後迅速縮回。

魯本在上傳前並沒有注意到這個情況，但是上傳後不久，網友們開始查覺背後的神秘物體，儘管只是一秒鐘。

魯本表示，他是一個人獨居，而且沒有養寵物，所以他並不知道模糊幻影是怎麼回事，他說自己才是真的最害怕的那一位。

他後來告訴聽眾：「每個人都想知道為什麼我這件事如此冷靜，答案很簡單–我並不冷靜，其實昨晚我幾乎沒睡。」

魯本還說，他的樓梯踩踏時，會吱吱作響，然而當時根本沒有什麼聲音。他還向聽眾表示，自己是最想知道答案的人。

(中時電子報)