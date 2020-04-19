韓國瑜今（19）日晚在臉書直播表示，3個月來一直不希望穿紅色背心，穿上就表示疫情出現破口，代表事態嚴重到必須面對它、解決它。高雄市是第一個一級開設，新冠肺炎本土感染、登革熱都是0，但今天8名高雄市海軍官兵確診。

一，8名確診者到過的地方，7個地方全面消毒，到周二才能開業。

二，建請中央協助，把1百多位高雄海軍官兵名冊提供給高雄市府。

三，另外16位患者，從左營下軍艦後，有無在高雄停留？

四，敦睦艦隊防疫，一定要比照鑽石公主號，一定要發細胞簡訊。

五，高鐵、台鐵、捷運等全面消毒，左營海軍軍區外部、確診者活動範圍大消毒。

這陣子很多人很辛苦，尤其里幹事，打電話打到頭暈。希望市民朋友，在防疫過程中，雖然很繁瑣、囉嗦，但請大家務必忍耐，一起做好防疫，1月25日高雄金巴黎事件後，一級開設，到昨天都是0感染，但今天就爆發。所以防疫一定要非常小心。至於7個營業場所，評估完畢後再向市民報告同意他們營業。

這段時間非常感謝醫護、工作者、市民朋友，一起努力。也對低收戶發放米麵等。希望打造健康快樂的高雄市。謝謝！

(中時電子報)