海軍敦睦艦隊一般納編兩艘驅逐艦或巡防艦，以及一艘油彈補給艦。油彈補給艦因噸位大、空間寬敞，除船上官兵外，海軍官校學生亦駐紥其間，所以船上人特別多，一旦染疫災情最慘。

早年我國多使用521玉台號油彈補給艦擔任旗艦，由於玉台號是接收美軍的二手艦過於老舊，不利遠航，海軍於是換裝我國自製的530武夷號，最近幾年則使用剛下水不久的532磐石號擔任旗艦，遺憾的是，磐石號出師不利，船上官兵集體染疫。

海軍敦睦艦隊出國前，會先環島一周，停靠基隆、花蓮等地並開放民眾上船參觀，每年都吸引大批人潮。

今年最大不同處是只造訪南太平洋友邦帛琉一國，不像過去會造訪多個國家，理論上染疫風險較低，且帛琉迄今仍為零確診，是全球少數人間淨土，官兵為何染疫令人不解。

另外，磐石號上醫療設施完整，理論上隨艦醫官水準不差，照理不該發生如此嚴重的染疫事件。

(中時電子報)