台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市環保局人員晚間到新光三越新天地西門路大門噴藥。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊造成群聚感染疫情，目前累計24人確診，台南市也新增1例確診官兵，市府公布其足跡，16日曾前往台南新光三越新天地用餐、逛街，新光三越晚間也首度宣布明天將休館全面消毒，並要求員工要全面自主管理，環保局晚間也到百貨公司展開消毒。 台南市政府經發局晚間緊急聯繫新光三越新天地，要求明天休館並進行全館消毒，以及請員工進行自主管理回報是否有不適情況並向防疫中心通報，同時明天還將發文給台南市各大賣場提醒各項防疫作為，並將派員到各大賣場檢查是否落實。 台南市環保局人員晚間到新光三越新天地西門路大門噴藥。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真) (中時 ) #消毒 #三越 #新光 #新光三越 #台南市 #破天荒 #休館 #消毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨台南市黨部主委選舉 潘新傳率先登記 13:012020/04/15 政治 南市動保處宣導防疫 多管齊下牛豬卡健康 17:592020/04/15 生活 職達外語捐贈台南市藥師公會千副護目鏡 18:162020/04/15 政治 新光三越超級品牌日壓軸倒數 精品彩妝、潮鞋5折起 20:172020/04/15 消費 餐飲廠商苦 新光三越即刻救援 04:102020/04/16 產業．科技 百貨母親節抽汽車 遠百全台送5台 04:102020/04/16 時尚消費 病菌消毒新利器 聯電捐贈台北慈濟醫院紫外線消毒機器人 12:232020/04/16 科技 台南市率先宣布：首波50名防疫職缺20日上工 16:242020/04/17 生活 湯德章故居面臨遭拆 台南市文資處火速公告暫定古蹟 20:052020/04/17 生活 敦睦艦隊台南增1男確診 16日曾逛台南新光三越新天地 20:482020/04/19 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 敦睦艦隊台南增1男確診 16日曾逛台南新光三越新天地 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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