敦睦艦隊造成群聚感染疫情，目前累計24人確診，台南市也新增1例確診官兵，市府公布其足跡，16日曾前往台南新光三越新天地用餐、逛街，新光三越晚間也首度宣布明天將休館全面消毒，並要求員工要全面自主管理，環保局晚間也到百貨公司展開消毒。

台南市政府經發局晚間緊急聯繫新光三越新天地，要求明天休館並進行全館消毒，以及請員工進行自主管理回報是否有不適情況並向防疫中心通報，同時明天還將發文給台南市各大賣場提醒各項防疫作為，並將派員到各大賣場檢查是否落實。

台南市環保局人員晚間到新光三越新天地西門路大門噴藥。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

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